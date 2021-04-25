«مفوضية الانتخابات» تبحث خطط التوعية مع مفوضية المجتمع المدني

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أبريل 2021, 11:48 مساء
اجتماع مجلس مفوضة الانتخابات مع مفوضية المجتمع المدني. (الإنترنت)

بحث مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ملف التوعية الانتخابية ومساهمة مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مشاركة المواطنين خلال الاستحقاق المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس المفوضية د.عماد السايح، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس إدارة المفوضية المجتمع المدني،  بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

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واستعرض الاجتماع خطط المفوضية في مجال التوعية، والبرامج التي من الممكن أن يساهم المجتمع المدني في تنفيذها باعتباره شريكاً أساسياً مع المفوضية وتقع على عاتقه مسؤوليات وطنية للرفع من مستوى الوعي الانتخابي.

 كما بحث الاجتماع مراقبة الانتخابات ووضع آليات لتدريب المراقبين وتزويدهم بالخبرات اللازمة للمشاركة في عملية المراقبة لتعزيز مصداقية الانتخابات ونزاهتها.

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