«الأرصاد» يعلن توقعاته لحالة الطقس بداية من الأحد إلى الثلاثاء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود اعتدال في درجات الحرارة اليوم الأحد على غالب مناطق الشمال والجنوب الشرقي؛ بينما تميل الحرارة إلى الارتفاع بداية من الغد على الشمال الغربي، ليشمل هذا الارتفاع غالب المناطق مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار خلال اليومين المقبلين.



رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة - جبل نفوسة:

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر غدا مع احتمال بسيط لسقوط رخات خفيفة من المطر على بعض المناطق.

-الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول غدا إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 20 و23 درجة على الساحل، وما بين 24 و28 درجة على مناطق الدواخل، وتسجل ارتفاعا بداية من الغد على غالب المناطق.



الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مراده:

- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا ومن المتوقع ظهور ضباب على مناطق الجبل الأخضر.

- الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول يوم الثلاثاء إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 23 و30 درجة، ولا تتجاوز 19 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر، وتسجل ارتفاعا بداية من يوم الثلاثاء على غالب المناطق.



الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر غدا مع احتمال بسيط لسقوط رخات خفيفة من المطر على بعض المناطق.

- الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على غدامس والمناطق المجاورة لها.

- درجات الحرارة القصوى ىتتراوح ما بين 30 و35 درجة، تصل على غات وغدامس إلى 39 درجة وتسجل ارتفاعا بداية من الغد على غالب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة .

- الرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 33 و37 درجة.

** غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة 19:43، وشروق الشمس غدا الساعة 06:24.