ضبط اثنين يقومان بأعمال سرقة مسلحة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أبريل 2021, 02:56 مساء
مبنى مديرية أمن بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، أن الغرفة الأمنية المشتركة ضبطت شخصين وتبحث عن ثالث بعد قيامهم بعملية سطو مسلح على أحد المحلات التجارية بالمدينة.

وأوضحت أن بعض الشكاوى من المواطنين وردت إليها تفيد بتعرض أحد المحلات التجارية لعملية سلب بقوة السلاح، مع إحضار مقطع فيديو من قبل صاحب المحل يوضح عملية السلب.

وأضافت أنه بناء على ذلك، تم تكليف وحدة التحري للبحث عن المركبة الواضحة في الفيديو إلى أن تم تحديد مالكها، ثم إعداد كمين محكم وضبط المركبة ومن بداخلها، وقد اعترف هذا الشخص بالقيام بأعمال سرقة بقوة السلاح برفقة آخرين.

بعد ذلك، تم ضبط شخص آخر، وبالتحقيق معه اعترف أيضا بقيامه بعدة سرقات، ومع حضور صاحب المحل جرى التعرف على المركبة والأشخاص المتهمين؛ فيما لا يزال البحث جاريا عن متهم ثالث.

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