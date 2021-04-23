536 إصابة جديدة و11 حالة وفاة جراء «كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أبريل 2021, 02:46 مساء
انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في بلدية طرابلس, 17 أبريل 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 536 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 483 حالة شفاء، و11 حالة وفاة جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيانه رقم «387»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم 2665 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، ليتبين سلبية 2129 عينة، وإيجابية 536 عينة بنسبة 20.1% من الحالات المفحوصة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا إلى 174 ألفًا و752 حالة بينها 11 ألفًا و692 نشطة، و160 ألفًا و113 شفاء، فيما توفي 2947 شخصًا جراء الإصابة بالوباء الذي ظهر في ليبيا مارس من العام الماضي.

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