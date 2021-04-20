مجلس الأعمال التونسي الأفريقي ينظم معرضا تجاريا ضخما بطرابلس في مايو

أعلن مجلس الأعمال التونسي - الأفريقي تنظيم الدورة الأولى لمعرض تجاري ضخم بالعاصمة طرابلس، وذلك أيام 23 و24 و25 مايو المقبل بمعرض طرابلس الدولي.

وقال المجلس في بيان، اليوم الثلاثاء، إن التظاهرة التجارية ستنظم بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة بسبها، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس، ومركز النهوض بالصادرات الليبي، وذلك بعد «نجاح الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي التونسي - الليبي بصفاقس».

ويهدف المعرض التونسي - الليبي لتوطيد الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين، والعمل على بلورة توجه مشترك نحو أفريقيا جنوب الصحراء، لتكون تونس وليبيا بوابة لعديد الدول في أوروبا وآسيا وأميركا المهتمة بالسوق الأفريقية.

كما اعتبر المجلس المعرض فرصة كذلك للفاعلين الاقتصاديين بالبلدين لإعادة التمركز والرفع في نسق المبادلات والاستثمارات بين تونس وليبيا.

وتسبب غلق الحدود مع ليبيا وتداعيات جائحة «كورونا» في تراجع مستوى الصادرات التونسية نحو الأسواق الليبية خلال الأعوام الأخيرة بعدما كانت تقارب 70% من مجموع الصادرات.

وسبق أن أعلن المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين تراجع حجم التبادل التجاري بين تونس وليبيا من 3.5 مليار دينار، أي 1.27 مليار دولار في سنة 2010 إلى ما دون مليار دينار، في 2021.

وكشف مدير مقاربة الأسواق بمركز النهوض بالصادرات عماد حفيظ، في تصريح إذاعي تجاوز نسبة صادرات تونس نحو ليبيا 1.2 مليار دينار تونسي سنة 2020.