«اللواء 444» يقتحم مقرات مجموعات مسلحة «لا تأتمر بأوامر الدولة» في صلاح الدين والسدرة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أبريل 2021, 09:02 مساء
جانب من العمليات الأمنية للواء 444, 16 أبريل 2021. (اللواء 444)

اقتحمت، صباح اليوم، مفارز «اللواء 444 قتال»، التابع لمنطقة طرابلس العسكريّة، مقرّات عدّة تابعة لمجموعات مسلحة «لا تأتمر بأوامر الدّولة».

ووفق بيان للواء 444، كانت هذه المقرات في منطقة صلاح الدين والسّدرة، وتمّت مصادرة كميّات من الذخائر والأسلحة التي كانت بحوزة هذه المجموعات.

وقال البيان إن العملية تأتي ضمن العمليّات المستمرّة لفرض الأمن وحفظ الاستقرار.

اللواء 444 قتال: إغلاق 11 مقرا تتخذها «مجموعات مسلحة» ثكنات عسكرية

والإثنين الماضي، أعلن اللواء 444 قتال، التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، إغلاق 11 مقرًا كانت تتخذها مجموعات مسلحة ثكنات عسكرية في منطقة صلاح الدين وطريق الشوك.

جانب من العمليات الأمنية للواء 444, 16 أبريل 2021. (اللواء 444)
جانب من العمليات الأمنية للواء 444, 16 أبريل 2021. (اللواء 444)
جانب من العمليات الأمنية للواء 444, 16 أبريل 2021. (اللواء 444)
جانب من العمليات الأمنية للواء 444, 16 أبريل 2021. (اللواء 444)
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