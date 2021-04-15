بتعليمات الدبيبة.. مؤسسة النفط تحول 2 مليار دولار من إيرادات مارس إلى الحساب السيادي

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله. (أرشيفية: الإنترنت)



أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تحويل 2 مليار دولار أميركي من إيرادات مبيعات النفط الخام والغاز في شهر مارس إلى الحساب السيادي منهم مليار و489 مليون و473 ألف و86 دولار من ايرادات شهر مارس، بتعليمات من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.



وأشارت المؤسسة في بيان صحفي، صادر الخميس، إلى أن إجمالي الإيرادات العامة عن شهر مارس للعام 2021م من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات «وصل إلى مستويات قياسية حيث سجل مستوى ملياران و52 مليون و178 ألف و786 دولار أميركي.



وعزا البيان هذه الزيادة إلى أن «إيرادات شهر فبراير تعكس 28 يوما في التقويم في حين ان تحصيل قيمة الشحنات المصدرة يجري تحصيلها خلال 30 يوما مما أعطى زيادة في إيرادات شهر مارس مقارنه بالمحقق في شهر فبراير الماضي».



وحسب أرقام المؤسسة، التي أوردها البيان، فقد جرى تحويل 5 مليارات و883 مليون و719 ألف و900 دولارالي حساب الخزانة لدى المصرف المركزي، والمتبقي من حقوق الخزانة العامة حتى تاريخه حوالي 1 مليار و74 مليون و911 ألف و840 دولار، في حين تشكل ماقيمته 79 مليون و246 ألف و419 دولار حقوق المؤسسة، والخاضع للتسويات مع الشركاء 2 مليار و334 مليون و149 ألف و253 دولار.

وفي مارس الماضي، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط انتهاء الترتيبات الوقتية لإيداع إيراداتها النفطية في حسابها لدى المصرف الليبي الخارجي، وذلك تماشيا مع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي نالت الثقة من مجلس النواب، معلنة انتهاء تلك الترتيبات المعمول بها منذ خلافها مع مصرف ليبيا المركزي.