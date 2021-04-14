32 مليون دينار سيولة نقدية لفروع الجمهورية بالجبل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أبريل 2021, 03:39 مساء
صالة بأحد فروع مصرف الجهمورية. (بوابة الوسط)

أعلن المصرف المركزي توزيع 32 مليون دينار سيولة نقدية على فروع مصرف الجمهورية بمنطقة الجبل الغربي.

وتلقى فرع مصرف الجمهورية في غريان عشرة ملايين دينار، وأربعة ملايين دينار لفرع الصيرفة، و3.5 مليون دينار للأصابعة، وفق جدول نشره «المركزي». كما شملت السيولة الموزعة أربعة ملايين دينار لفرع القواسم، وثلاثة ملايين دينار لمزدة، و1.5 مليون دينار لنسمة، وثلاثة ملايين دينار للشقيقة، و1.5 مليون دينار للشويرف، و1.5 مليون دينار لفرع القريات.

ويوم الأحد الماضي، بحث محافظ المصرف المركزي الصديق عمر الكبير، الأحد، مع مديري عموم خمسة مصارف تجارية دعم جهود المصارف في إيصال السيولة النقدية، وذلك خلال اجتماع بمكتبه بالعاصمة طرابلس مع مديري مصارف الجمهورية والوحدة والصحارى والتجاري الوطني وشمال أفريقيا، بحضور عدد من مديري إدارات «المركزي».

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