«الكهرباء»: لا طرح للأحمال اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أبريل 2021, 12:33 مساء
جانب من أعمال صيانة الشبكة الكهربائية في عين زارة، (أرشيفية: شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عدم وجود طرح للأحمال بالشبكة العامة للكهرباء، بمختلف مناطق ليبيا اليوم الأربعاء، وفق ما نشرت الشركة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

والسبت، أكد مدير عام الشركة العامة للكهرياء إبراهيم الفلاح، أنه «لن يكون هناك طرح كبير للأحمال خلال شهر رمضان الكريم، لافتًا إلى توزيع الأحمال خلال الشهر بالتساوي على جميع المدن الليبية بما فيها بنغازي، حال الربط بين المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية».

وقال الفلاح، على هامش افتتاح مركز الطاقة رقم «1» بمركز مصراتة الطبي، إن «ذروة الاستهلاك في شهر رمضان ستكون من الساعة الخامسة إلى السابعة مساءً»، متوقعًا طرح الأحمال خلال هذه الفترة، وفق تصريحات نقلتها عنه قناة «ليبيا» الرسمية.

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