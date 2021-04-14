المنفي يدعو إلى تفعيل آليات التعاون مع اليونان في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة

المنفي ورئيسة اليونان إيكاتيريني ساكيلاروبولو خلال لقاء في العاصمة اليونانية أثينا، 14 أبريل 2021. (المكتب الإعلامي للمنفي)

عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الأربعاء، مباحثات ثنائية مع رئيسة اليونان إيكاتيريني ساكيلاروبولو ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي بدأها إلى اليونان، أمس الثلاثاء؛ حيث أشار إلى ضرورة تفعيل آليات التعاون المشترك، خاصة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

وحسب المكتب الإعلامي للمنفي، ركزت المباحثات «على العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناقشة كل القضايا العالقة، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك».

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وأعرب رئيس المجلس الرئاسي خلال الزيارة عن «امتنانه لإعادة فتح السفارة اليونانية في طرابلس والقنصلية في بنغازي، مبدياً الرغبة في توطيد الشراكة الاقتصادية والثقافية والتعليمية والأمنية بين الجانبين»، مشيدا بحرص «اليونان على تعزيز علاقات البلدين». وأكد المنفي «الفرصة السانحة بوجود حكومة وحدة وطنية لتعزيز العلاقات وترجمتها على أرض الواقع من خلال إقامة الشراكات، وإنجاز المشاريع التي تعود بالنفع على البلدين».

والثلاثاء، وصل رئيس المجلس الرئاسي إلى العاصمة اليونانية أثينا، الثلاثاء، تلبيه لدعوة رسمية بزيارة اليونان. والأسبوع الماضي، أكد رئيس الوزراء اليوناني، إعادة العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وليبيا، وزيادة التمثيل الدبلوماسي في ليبيا وفتح المجال الجوي بين الجانبين، وذلك خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بالعاصمة طرابلس.

المنفي ورئيسة اليونان إيكاتيريني ساكيلاروبولو خلال لقاء في العاصمة اليونانية أثينا، 14 أبريل 2021. (المكتب الإعلامي للمنفي)