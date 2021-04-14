المنفي يصل أثينا في زيارة رسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أبريل 2021, 12:19 صباحا
المنفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، 6 أبريل 2021. (المجلس الرئاسي)

وصل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إلى العاصمة اليونانية أثينا الثلاثاء، في زيارة رسمية.

وتبدأ زيارة المنفي لليونان، بلقاء رئيسة الجمهورية، إيكاتيريني ساكيلاروبولو، ورئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكوس، اليوم الأربعاء، لبحث عددٍ من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي اليوم.

اليونان تعلن إعادة العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا وزيادة التمثيل الدبلوماسي

والأسبوع الماضي، أكد رئيس الوزراء اليوناني، إعادة العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وليبيا، وزيادة التمثيل الدبلوماسي في ليبيا وفتح المجال الجوي بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بالعاصمة طرابلس.

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