الدبيبة: ملتزمون بدفع الرواتب في مواعيدها ولن نسمح بتأخيرها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 أبريل 2021, 11:00 صباحا
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يلقي كلمة متلفزة إلى المواطنين، 4 أبريل 2021. (بوابة الوسط)

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، الخميس، على الالتزام بدفع رواتب الموظفين في مواعيدها دون تأخير.

جاء ذلك تعليقًا من الدبيبة على إعلان وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إحالة رواتب شهري مارس وأبريل إلى مصرف ليبيا المركزي، تمهيدًا لإيداعها في حسابات المستحقين.

وقال الدبيبة، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «مرتبات الموظفين حق أصيل ويجب الالتزام بمواعيد سدادها»، وأضاف: «أحالت وزارة المالية مرتبات مارس وأبريل إلى المركزي، وسنلتزم بدفع الأشهر المقبلة في مواعيدها ولن نسمح بتأخيرها».

- وزارة المالية تحيل مرتبات مارس وأبريل إلى مصرف ليبيا المركزي

وأشارت وزارة المالية إلى تسليمها أذونات الصرف الخاصة برواتب شهري مارس الماضي وأبريل الجاري إلى كل الجهات الممولة من الخزانة العامة وإدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال الإجراءات المتبعة للصرف.

وتنتظر الحكومة إقرار قانون الميزانية العامة المتوقع أن يصوت عليه مجلس النواب خلال جلسته المقبلة، بعدما أحالت مشروع القانون إلى المجلس وشرعت لجنته المالية في مناقشته منذ أكثر من أسبوعين.

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