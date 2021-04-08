وزارة المالية تحيل مرتبات مارس وأبريل إلى مصرف ليبيا المركزي

مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، إنها أحالت مرتبات شهري مارس وأبريل إلى مصرف ليبيا المركزي تمهيدا لإيداعها في حسابات المستحقين، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت الوزارة أنها سلمت اليوم أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهري مارس الماضي وأبريل الجاري إلى كل الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال الإجراءات المتبعة للصرف.

وتنتظر حكومة الوحدة الوطنية إقرار قانون الميزانية العامة المتوقع أن يصوت عليه مجلس النواب خلال جلسته القادمة، بعدما أحالت الحكومة مشروع القانون إلى المجلس وشرعت لجنته المالية في مناقشته منذ أكثر من أسبوعين.