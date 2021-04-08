وزير التجارة الجزائري يعلن عودة حركة التصدير بريًّا قريبًا مع ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الخميس 08 أبريل 2021, 07:11 مساء
وزير التجارة الجزائري كمال رزيق. (الإنترنت)

كشف وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، اليوم الخميس، عن فتح المعابر الحدودية مع ليبيا قريبًا لتصدير مختلف السلع، في وقت يستعد متعاملون اقتصاديون من البلدين لتنظيم لقاء في غضون أيام بالجزائر لتعزيز المبادلات التجارية.

وقال رزيق، في تصريح للصحفيين على هامش افتتاح يوم حول المبادلات البينية الأفريقية بالجزائر، إن فتح الحدود مع ليبيا وتونس، سيكون قريبًا فيما تسعى الحكومة من أجل فتح كل المعابر الحدودية مع مالي والنيجر.

وكانت الحكومة الجزائرية أعطت الضوء الأخضر لفتح معبر حدودي ودعت إلى ضرورة تحسيس الطرف الليبي بضرورة تنظيم الرقابة على مستوى المركز الحدودي وتأمين نقل البضائع المصدرة. بالمقابل تقرر تأجيل فتح المركز الحدودي الثاني تين الكوم مع ليبيا إلى تاريخ لاحق، وذلك في انتظار إنشاء المصالح الإدارية اللازمة لتسيره مع مواصلة عقد الاجتماعات التشاورية لتقييم الوضع في ليبيا ودراسة إمكانية الترخيص لمتعاملين الاقتصاديين بالدخول إلى التراب الليبي إذا سمح الوضع الأمني بذلك.

وأغلقت السلطات الجزائرية منذ مايو 2014 حدودها مع ليبيا ما عرقل المبادلات التجارية، ودفع المصدرين من البلدين إلى العبور عبر تونس لإدخال السلع؛ حيث كانت الجزائر ترمي من خلال قرار غلق حدودها منع تسلل السلاح وإرهابيين إلى أراضيها عقب الحرب الفرنسية بشمال مالي وسقوط معمر القذافي في 2012.

- تبون يبدي استعداد الجزائر لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية اقتصاديا واجتماعيا وطبيا
- قدوم لـ«المنقوش»: الجزائر تدعم توحيد المؤسسات الليبية وتنظيم الانتخابات في موعدها

بالموازاة كشف السفير والمستشار بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إسماعيل بن عمارة، عن تنظيم لقاء قريب بين متعاملين اقتصاديين جزائريين وليبيين من أجل تعزيز أكثر للمبادلات التجارية بين البلدين.

وأوضح الدبلوماسي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش زيارة إلى مؤسسات صناعية بولاية قسنطينة (شرق العاصمة) أن المنتج الجزائري يحتل دائمًا مكانة مهمة في ليبيا ما يحتم العمل على تشجيع ومضاعفة الصادرات نحو هذا البلد.

وأضاف المسؤول أن الكثير من المؤسسات الجزائرية صدرت وتواصل التصدير نحو ليبيا، مشيرًا في ذات السياق إلى أهمية هذا اللقاء كونه سيمثل فرصة للنقاش والاستجابة للانشغالات فيما يتعلق بالعوائق التي تعترض سلسلة التصدير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تركيا ترفض «الاتهامات الجائرة» على خلفية «حادث بروتوكولي» مع رئيسة المفوضية ...
دولى
«فيسبوك» تحمّل «جهات تسعى إلى الأذية» مسؤولية نشر بيانات المستخدمين
علوم وتكنولوجيا
السفارة الليبية بالقاهرة تكرم منتجي التمور وتعد بحل مشاكل دخول المنتجات الليبية ...
ليبيا
9 أندية ترفض اللعب في شهر رمضان
رياضة محلية
فينيسيوس.. جوهرة في «ريال مدريد» صقلها زيدان
رياضة عالمية
«الصحة العالمية»: الصلة بين لقاح أسترازينيكا والجلطات الدموية «ممكنة ولكنها غير ...
دولى
العاهل الأردني عبدالله الثاني: «الفتنة وئدت» والأردن بات آمن ومستقر
دولى
وفاة 19 من أصل 79 شخصا أبلغ عن إصابتهم بجلطات بعد تلقيهم لقاح «أسترازينيكا» في ...
دولى
هل التطعيم ضد «كورونا» من المفطرات في نهار رمضان؟ .. «الإفتاء» تجيب
ليبيا
رئيس موزمبيق يؤكد «طرد الجهاديين» من مدينة بالما
دولى
مسؤول بـ«النهر الصناعي»: قادرون على زيادة إنتاج المياه لأكثر من مليون متر مكعب ...
ليبيا
واشنطن: منتدي الحوار السياسي عليه التدخل حال فشل مجلس النواب في التوصل لقاعدة ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه الكربوهيدرات تهدد صحة القلب