قدوم لـ«المنقوش»: الجزائر تدعم توحيد المؤسسات الليبية وتنظيم الانتخابات في موعدها

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أبريل 2021, 05:34 مساء
وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش ونظيرها الجزائري صبري بوقادوم. (بوابة الوسط)

أعلن وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، دعم بلاده للسلطات الليبية الجديدة في مساعي توحيد المؤسسات وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقررة بأواخر العام الجاري.

وقال بوقدوم، إن هذا الموضوع شكل محور المحادثة الهاتفية التي جمعته يوم الثلاثاء بنظيرته الليبية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، مضيفًا، في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»، أنهما يعتزمان «بعث ديناميكية أكبر في التعاون بين الجزائر وليبيا في مختلف المجالات».

وتعكف حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي على تجاوز العقبات من توحيد المؤسسات والمناصب السيادية إلى إعادة الأمن إلى ربوع البلاد تحسبًا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مقرر في 24 ديسمبر المقبل.

وحددت الحكومة الليبية الجديدة عدة أهداف خلال المرحلة الانتقالية، من بينها نشر السيادة عبر كامل التراب الليبي وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد وتأمين الحدود وتحسين الحياة اليومية لليبيين وتحقيق مصالحة وطنية شاملة.

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