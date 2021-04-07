هل التطعيم ضد «كورونا» من المفطرات في نهار رمضان؟ .. «الإفتاء» تجيب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أبريل 2021, 04:58 مساء
شحنة من لقاح «سبوتتيك» تصل إلى مخازن وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة, 4 أبريل 2021. (وزارة الصحة)

أجازت دار الإفتاء الليبية أخذ التطعيم باللقاح المضاد لفيروس «كورونا المستجد» في نهار شهر رمضان الكريم.

جاء ذلك ردًّا على مراسلة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن جواز التطعيم باللقاح في نهار شهر رمضان الكريم، حسب ما نشر المركز، الأربعاء، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقالت الدار في الفتوى «4449» الصادرة بخطاب رقم «119» بتاريخ 23 شعبان 1442 هجريًّا الموافق 06 أبريل 2021: «لا حرج في أخذ اللقاح نهارًا في شهر رمضان، ولا يعتبر من المفطرات»

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ووصلت، الأحد، شحنة تقدر بنحو 101 ألف و250 جرعة من لقاح «سبوتنيك في» إلى مخازن وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، ومن المقرر وصول مليون جرعة من اللقاح بنهاية الأسبوع الجاري، على ما أعلن وزير الصحة علي الزناتي، الذي أوضح أن التطعيم «سيكون تدريجيًا لثلاث فئات وفق جدول زمني»، مؤكدًا تحمل الحكومة «مسؤولية الآثار الجانبية للقاح».

والثلاثاء، بحث الزناتي مع مسؤولي اللجنة العليا للتطعيمات آلية توزيع اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، وضمان وصوله إلى الفئات المستهدفة بجميع المدن، إضافة إلى نقل اللقاح من مخازن الإمداد الطبي التابعة لوزارة الصحة إلى المدن التي تحوي غرف التبريد كمرحلة أولية للبدء في حملة التطعيم.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة ضمان توفير غرف باردة لباقي المدن حتى يتسنى نقل اللقاح إليها ضمن السلسلة الباردة المحددة من قبل الشركة المصنعة وتوصيات منظمة الصحة العالمية. واتفق المشاركون في الاجتماع على توفير سيارات تبريد ثابتة لاستخدامها كمخازن للتطعيم ومتحركة لنقل التطعيم، بدرجة حرارة تتراوح بين -35 و-16 درجة مئوية.

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