بعد وصول اللقاح.. «التعليم» تطالب منتسبيها بالتسجيل في منظومة التطعيم

وزير التربية والتعليم موسى المقريف، (أرشيفية: حكومة الوحدة)

طالبت اللجنة الاستشارية العلمية بوزارة التربية والتعليم كل القائمين والعاملين بالنشاط التعليمي بكل الدولة الليبية، معلمين أو موظفين، بالتسجيل في منظومة التطعيم؛ وذلك للحصول على التطعيم والتخلص من الوباء بالقطاع، وذلك عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماع «فيسبوك».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، وصول 101 ألف و250 جرعة لقاح لفيروس «كورونا»، من شركة «سبوتنيك» الروسية إلى طرابلس، التي تعد أول دفعة من لقاحات «كورونا» تصل إلى البلاد، مشيرة إلى أنه سيتم تخزين اللقاح في المخازن التابعة للوزارة.

من جهته، نبه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إلى أن باقي الشحنات ستصل تواليًا.

وقال في تغريدة على موقع «تويتر»، «أول الغيث قطرة.. أول دفعة من لقاح كورونا، على أن تصل باقي الشحنات تواليًا، وأدعو الشعب الليبي للتسجيل في منظومة التطعيم». حسب ما بثته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

آخر حصيلة وبائية في ليبيا

وفي آخر حصيلة وبائية بالبلاد، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1206 حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في عموم ليبيا، إضافة إلى 53 حالة وفاة. وأشار المركز إلى تسجيل 950 حالة شفاء جديدة، منبهًا إلى أن الإصابات الجديدة جرى تسجيلها من بين 6331 عينة وصلت إلى المختبراىت المختلفة المنتشرة في مختلف مناطق البلاد.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع 28 في طرابلس و4 في سبها، و3 في درنة، وحالتين في العجيلات واسبيعة، والزاوية الغرب، وواحدة في كل من القره بوللي وسواني بن آدم وجادو وجنزور والجميل والعزيزية وصرمان وتراغن وزوارة وبني وليد وقصر بن غشير والزنتان.