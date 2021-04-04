وزير الصحة: التطعيم بلقاح «كورونا» تدريجيا لثلاث فئات.. والحكومة تتحمل الآثار الجانبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أبريل 2021, 06:19 مساء
وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي الزنتاني خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة طرايلس 4 أبريل 2021. (بوابة الوسط)

قال وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي الزنتاني، إن «التطعيم بلقاح (سبوتنيك) المضاد لكورونا سيكون تدريجيًّا لـ3 فئات وفق جدول زمني»، وذلك بعد ساعات من وصول اللقاح الروسي إلى البلاد.

وأضاف، في مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس الأحد، أن «الحكومة تتحمل مسؤولية الآثار الجانبية للقاح سبوتنيك المضاد لكورونا، الذي وصل البلاد في وقت سابق اليوم». وقال: «نتمنى ألا تكون هناك أعراض جانبية للقاح». وأردف: «كابوس كورونا سيزول عن ليبيا بإذن الله مع اللقاحات التي ستأتي بكميات وفيرة».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، وصول 101 ألف و250 جرعة لقاح مضاف لفيروس «كورونا»، من شركة «سبوتنيك» الروسية إلى طرابلس، التي تعد أول دفعة من لقاحات «كورونا» تصل إلى البلاد، مشيرة إلى أنه سيتم تخزين اللقاح في المخازن التابعة للوزارة.

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من جهته، نبه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إلى أن باقي الشحنات ستصل تواليًا. وقال في تغريدة على موقع «تويتر»، «أول الغيث قطرة.. أول دفعة من لقاح كورونا، على أن تصل باقي الشحنات تواليًا، وأدعو الشعب الليبي للتسجيل في منظومة التطعيم». حسب ما بثته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وسارعت اللجنة الاستشارية العلمية بوزارة التربية والتعليم وفريق متابعة الإجراءات الاحترازية، إلى مطالبة كل القائمين والعاملين على النشاط التعليمي بكل الدولة الليبية، معلمين أو موظفين، بالتسجيل في منظومة التطعيم؛ وذلك للحصول على التطعيم والتخلص من الوباء بالقطاع.

وفي آخر حصيلة وبائية بالبلاد، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1206 حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في عموم ليبيا، إضافة إلى 53 حالة وفاة. 

وأشار المركز إلى تسجيل 950 حالة شفاء جديدة، منبهًا إلى أن الإصابات الجديدة جرى تسجيلها من بين 6331 عينة وصلت إلى المختبراىت المختلفة المنتشرة في مختلف مناطق البلاد.

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