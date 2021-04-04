الدبيبة: اختيار لقاح «كورونا» بشكل علمي.. ونسبة نجاحه قد تصل إلى 96%

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يلقي كلمة متلفزة إلى المواطنين، 4 أبريل 2021. (بوابة الوسط)

طمأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، المواطنين بشأن لقاح «سبوتنيك» الروسي الذي وصل البلاد في وقت سابق الأحد.

وقال في كلمة متلفزة إن «اختيار اللقاح جاء بشكل علمي» وتوقع أن تصل «نسبة نجاحه إلى 96%»، منوهًا إلى أن «الدفعة الثانية من لقاح كورونا المكونة من 300 إلى 400 ألف جرعة ستصل الأربعاء، ومليون جرعة أخرى قبل 11 أبريل الجاري».

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي الزناتي، إن «التطعيم بلقاح (سبوتنيك) المضاد لكورونا سيكون تدريجيًّا لـ3 فئات وفق جدول زمني»، وذلك بعد ساعات من وصول اللقاح الروسي إلى البلاد.