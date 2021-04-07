«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل.. وارتفاع الموج لا يتجاوز 1.75 متر

سفينة راسية في أحد الموانئ. (الإنترنت)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة، اليوم الأربعاء، على طول الساحل، فيما يكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق، وخفيف الموج إلى قليل الاضطراب وهادئًا على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج يتراوح على طول الساحل الليبي بين 0.50 و1.75 متر، فيما تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر غدًا على ساحل سرت، وتكون قليلة السحب وتتكاثر غدًا على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق.