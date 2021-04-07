«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل.. وارتفاع الموج لا يتجاوز 1.75 متر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أبريل 2021, 02:59 مساء
سفينة راسية في أحد الموانئ. (الإنترنت)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة، اليوم الأربعاء، على طول الساحل، فيما يكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق، وخفيف الموج إلى قليل الاضطراب وهادئًا على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج يتراوح على طول الساحل الليبي بين 0.50 و1.75 متر، فيما تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر غدًا على ساحل سرت، وتكون قليلة السحب وتتكاثر غدًا على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق.

الساحل من رأس اجدير  إلى سرت:
- السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر، غدًا، على ساحل سرت. 
- الرياح جنوبية غربية إلى شمالية شرقية، تكون شرقية مساء اليوم على ساحل مصراتة، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.75 متر. 
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون هادئًا، اليوم، على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس.
- درجة حرارة سطح البحر 1618- درجة مئوية.
- الرؤية  جيدة. 
 
الساحل من الخليج إلى  طبرق:
- السماء قليلة السحب تتكاثر، غدًا. 
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي وتكون غربية إلى شمالية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و15 عقدة، تصل، اليوم، إلى 20 عقدة على ساحل درنة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى  قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر 1618- درجة مئوية.
- الرؤية  جيدة.

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