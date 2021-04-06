بحضور المنقوش.. المنفي يبحث مع دراغي فتح المجال الجوي بين البلدين في «أقرب وقت»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أبريل 2021, 03:44 مساء
من مباحثات المنفي (وسط) مع رئيس وزراء إيطاليا (الأول يسار) في طرابلس، 6 أبريل 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، الثلاثاء، مع رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي فتح المجال الجوي بين ليبيا وإيطاليا في «أقرب وقت ممكن».

وتطرق الاجتماع، الذي عقد بالعاصمة طرابلس، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الدكتورة نجلاء المنقوش، إلى «العلاقات التاريخية بين البلدين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات»، إضافة إلى «سبل تفعيل عمل اللجنة المشتركة، التي من أهمها معاهدة الصداقة الليبية -الإيطالية الموقعة في العام 2008، وتفعيل الملاحة البحرية والتعاون في مجال البنية التحتية والنفط»، حسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

- الكهرباء والصحة والهجرة أبرز محاور مباحثات الدبيبة مع دراغي في طرابلس

ووصل دراغي في وقت سابق إلى ليبيا في زيارة أجرى خلالها مباحثات مع رئيس حكومة الوحدة الموقتة عبدالحميد الدبيبة تطرقت إلى عديد الملفات على رأسها تفعيل معاهدة الصداقة، والتعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وزيادة الاستثمارات الإيطالية في ليبيا.

من مباحثات المنفي (وسط) مع رئيس وزراء إيطاليا (الأول يسار) في طرابلس، 6 أبريل 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
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