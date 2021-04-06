الكهرباء والصحة والهجرة أبرز محاور مباحثات الدبيبة مع دراغي في طرابلس

من مباحثات الدبيبة (يمين) مع دراغي في العاصمة طرابلس، 6 أبريل 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، «استعداد» ليبيا لبناء «شراكة استراتيجية» مع إيطاليا شعارها «سيادة ليبيا أولًا»، مشيدًا بالدور الذي لعبته إيطاليا في «دعم الاستقرار» في البلاد، مثمنًا استمرار السفارة الإيطالية في العمل من طرابلس «وسط كل الظروف».



جاء ذلك خلال مباحثات أجراها الدبيبة في العاصمة طرابلس مع رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي، الذي وصل صباحًا إلى ليبيا، وتطرقت إلى تفعيل معاهدة الصداقة المشتركة الموقعة في العام 2008، خاصة ما يتعلق باستكمال تنفيذ الطريق الدولي، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، حسب بيان منشور على صفحة حكومة الوحدة بموقع «فيسبوك».



وعبر الدبيبة عن تطلع الحكومة إلى إعادة فتح الأجواء الإيطالية أمام الطيران الليبي، وتنظيم سير رحلات الطيران بين شركات البلدين، وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة للمواطنين الليبيين بـ«شكل أكبر» من خلال زيادة عدد التأشيرات الممنوحة للطلاب، ورجال الأعمال والمرضى.



الدبيبة: ليبيا تتطلع للاستفادة من استثماراتها في إيطاليا

وعبر رئيس الحكومة عن التطلع إلى زيادة التعاون الإيطالي في مجال الطاقة والكهرباء المضمنة وفقًا لمعاهدة الصداقة الليبية- الإيطالية، إضافة إلى المباحثات مع شركة «إيني» بالخصوص، علاوة على تطلع البلاد إلى الاستفادة من استثماراتها في إيطاليا، ومعالجة كل القضايا العالقة في هذا الشأن بـ«ما يسهم في المضي نحو تنمية حقيقية مميزة».

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وبخصوص ملف الهجرة، قال الدبيبة إن إيطاليا وليبيا تعانيان «تحديًا مشتركًا»، مشيرًا إلى أن هذا الملف «ليس مسؤولية ليبيا فقط كونها بلد عبور أو حتى إيطاليا كونها بلد مقصد، بل يجب أن يساهم المجتمع الدولي في معالجة السبب الحقيقي لهذا التدفق».