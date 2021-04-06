الدبيبة: نسعى إلى تفعيل اتفاقية الصداقة الليبية - الإيطالية

المؤتمر الصحفي المشترك للدبيبة ودراغي في طرابلس، 6 أبريل 2021، (الإنترنت)

كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، المساعي لتفعيل الصداقة الليبية - الإيطالية الموقعة في العام 2008، قائلًا إن هذا الأمر «من أهم ما يجب البدء به» في سياق تطوير العلاقات بين البلدين.

وتابع الدبيبة: «سعداء بدعم إيطاليا لاستقرار ليبيا، ونثمن بشكل كبير أنها الدولة الوحيدة التي استمرت سفارتها في العمل من طرابلس رغم كل التحديات»، حسب كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي ماريو دراغي اليوم الثلاثاء.

ولفت إلى أنه من أجل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين «نتطلع إلى فتح الأجواء الإيطالية أمام الطيران الليبي، وتبادل الرحلات، وتفعيل الاتفاقية الجمركية، وتسهيل التأشيرات أمام الليبيين، من خلال زيادة عددها، خصوصًا للطلاب والمرضى ورجال الأعمال، وكذلك تسهيل إجراءات الإقامة على الجالية الليبية بما في ذلك المعاملات المصرفية، وهذا يعد أمرًا مهمًّا جدًّا لنا، وبادرة حسن نية».

وأكمل: «نتوقع زيادة التعاون بيننا في مجال الطاقة والكهرباء، كما سبق أن تضمنت معاهدة الصداقة مباحثات مهمة مع شركة إيني»، موضحًا أنه اتفق مع دراغي على «الإسراع بعقد اجتماع اللجنة المشتركة الليبية - الإيطالية؛ لبحث الملفات المختلفة، إضافة إلى دعم روما القطاعين الصحي والأمني في ليبيا».