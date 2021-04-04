المنقوش تطمئن المجتمع الدولي بشأن الهجرة وتؤكد ضرورة مغادرة المرتزقة الأجانب فورًا

وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في العاصمة طرابلس، 4 أبريل 2021. (بوابة الوسط)

بعثت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، رسالة طمأنة للمجتمع الدولي بشأن الهجرة غير الشرعية، وقالت: «نطمئن المجتمع الدولي بأن ليبيا قامت مؤخرًا بالكثير من الجهود لتطوير استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وعززت تعاونها مع الاتحاد الأوروبي ودوله بشكل منفرد».

وأضافت المنقوش، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أن «الهجرة غير النظامية ليست فقط مشكلة ليبية، لكنها مشكلة أيضًا إقليمية تتطلب التعاون والعمل المشترك».

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وأشارت وزير ة الخارجية إلى أن «دور حكومة الوحدة الوطنية تحقيق الاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة على مستويات مختلفة لإجراء الانتخابات في وقتها المحدد، وقد قدمت الحكومة كل الدعم للمفوضية العليا للانتخابات»، مضيفة: «نحتاج تكاتف جهود الاتحاد الأوروبي في دعم الإجراءات الفنية اللوجيستية للمفوضية». وأكدت الوزيرة استراتيجية حكومة الوحدة الوطنية «الواضحة والجادة تجاه مغادرة المرتزقة الأجانب الأراضي الليبية فورًا».



وفي وقت سابق، استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الأحد، رئيس المجلس الأوروبي «في زيارة تهدف إلى إظهار الدعم لحكومة الوحدة الوطنية»، وأعرب خلال اللقاء عن «استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم كافة أشكال الدعم لحكومة الوحدة الوطنية لتعزيز الاستقرار في البلاد وإجراء الانتخابات».