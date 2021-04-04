شارل ميشيل لـ«الدبيبة»: الاتحاد الأوروبي يتحدث بصوت موحد في دعم السلطات الليبية

أعرب رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، عن «استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم كافة أشكال الدعم لحكومة الوحدة الوطنية لتعزيز الاستقرار في البلاد و إجراء الانتخابات» وأكد خلال لقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة أن جميع دول الاتحاد الأوروبي تتحدث بصوت موحد فيما يتعلق بدعم السلطات الليبية في جميع الملفات بما فيها ملفات التنمية والهجرة والأمن والانتخابات.
واستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الأحد، رئيس المجلس الأوروبي «في زيارة تهدف إلى إظهار الدعم لحكومة الوحدة الوطنية»، حيث قدم ميشيل التهنئة لرئيس وأعضاء الحكومة في مناسبة نيلها ثقة مجلس النواب، متمنيًا لها التوفيق، حسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.
وأثنى الدبيبة على «الدور الذي لعبه الاتتحاد الأوروبي في دعم أمن واستقرار ليبيا بداية من مؤتمر برلين ومرورًا بباقي المؤتمرات والملتقيات في العواصم الأوروبية الأخرى، التي دعت لإيجاد حل للنزاع الليبي».
الدبيبة: ليبيا تحتاج دعم أوروبا في مجال الطاقة
وأكد «أهمية الشراكة الليبية - الأوروبية، والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، التي ذكرها ميشيل في مناسبات سابقة»، مضيفًا أن «ليبيا تحتاج إلى دعم أوروبا في مجال الطاقة أيضًا». حضر الاجتماع كل من وزيرة الخارجية و التعاون الدولي نجلاء المنقوش، ومدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.
وفي مارس الماضي، عرض الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، على رئيس حكومة الوحدة الوطنية مساعدة الاتحاد في بناء المؤسسات، والحوكمة الاقتصادية، والتحضير للانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وكذلك من خلال عملية «إيريني» العسكرية أيضًا. وذلك خلال محادثة هاتفية أجراها المسؤول الأوروبي مع الدبيبة.