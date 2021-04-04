شارل ميشيل لـ«الدبيبة»: الاتحاد الأوروبي يتحدث بصوت موحد في دعم السلطات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أبريل 2021, 04:32 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل خلال لقاء في العاصمة طرابلس، 4 أبريل 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)

أعرب رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، عن «استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم كافة أشكال الدعم لحكومة الوحدة الوطنية لتعزيز الاستقرار في البلاد و إجراء الانتخابات» وأكد خلال لقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة أن جميع دول الاتحاد الأوروبي تتحدث بصوت موحد فيما يتعلق بدعم السلطات الليبية في جميع الملفات بما فيها ملفات التنمية والهجرة والأمن والانتخابات.

واستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الأحد، رئيس المجلس الأوروبي «في زيارة تهدف إلى إظهار الدعم لحكومة الوحدة الوطنية»، حيث قدم ميشيل التهنئة لرئيس وأعضاء الحكومة في مناسبة نيلها ثقة مجلس النواب، متمنيًا لها التوفيق، حسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وأثنى الدبيبة على «الدور الذي لعبه الاتتحاد الأوروبي في دعم أمن واستقرار ليبيا بداية من مؤتمر برلين ومرورًا بباقي المؤتمرات والملتقيات في العواصم الأوروبية الأخرى، التي دعت لإيجاد حل للنزاع الليبي».

الدبيبة: ليبيا تحتاج دعم أوروبا في مجال الطاقة
وأكد «أهمية الشراكة الليبية - الأوروبية، والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، التي ذكرها ميشيل في مناسبات سابقة»، مضيفًا أن «ليبيا تحتاج إلى دعم أوروبا في مجال الطاقة أيضًا». حضر الاجتماع كل من وزيرة الخارجية و التعاون الدولي نجلاء المنقوش، ومدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.

وفي مارس الماضي، عرض الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، على رئيس حكومة الوحدة الوطنية مساعدة الاتحاد في بناء المؤسسات، والحوكمة الاقتصادية، والتحضير للانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وكذلك من خلال عملية «إيريني» العسكرية أيضًا. وذلك خلال محادثة هاتفية أجراها المسؤول الأوروبي مع الدبيبة.

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