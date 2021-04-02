افتتاح مركز حماية الطاقة الكهربائية بسوق الأحد في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أبريل 2021, 10:29 مساء
افتتاح مركز حماية الطاقة الكهربائية بسوق الأحد. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، افتتاح مركز حماية الطاقة الكهربائية بمنطقة سوق الأحد في بلدية ترهونة، مشيرة إلى أنه سيتبع إدارة حماية الطاقة الكهربائية الشقيقة، بحسب ما نشرته الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وحضر افتتاح المركز الذي جرى أمس الخميس، كل من مدير عام الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية العميد عبدالله الفيتوري، ومعاونه العقيد علي الغراري، ومساعد المدير العام للشؤون العامة العقيد إسكندر الحبيب، ومدير إدارة حماية الطاقة الكهربائية الشقيقة العقيد عبدالرؤوف الهمالي، وعدد من أعضاء الشرطة ورئيس وأعضاء المركز.

وقال مدير عام الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية في كلمته إن افتتاح المركز سيسهم في تقديم الخدمات للمواطن بالمنطقة وفي الحفاظ على ممتلكات الشركة العامة للكهرباء، مشددا على أهمية الجدية في أداء العمل والمحافظة على أوقات العمل واحترام الجميع.

مركز حماية الطاقة الكهربائية بسوق الأحد. (الشركة العامة للكهرباء)
مركز حماية الطاقة الكهربائية بسوق الأحد. (الشركة العامة للكهرباء)
مركز حماية الطاقة الكهربائية بسوق الأحد. (الشركة العامة للكهرباء)
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