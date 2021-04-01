اللافي يزور ترهونة ويستمع إلى مطالب «ضحايا الحرب»

اللافي خلال زيارته ترهونة، 1 أبريل 2021، (الإنترنت)

زار نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي مدينة ترهونة، اليوم الخميس، حيث التقى رابطة أهالي «ضحايا الحرب» هناك.

واجتمع اللافي أيضا مع أعضاء بالمجلس التسييري للبلدية ونواب وأكاديميين وأعيان المدينة ونشطاء مدنيين.

واستمع إلى مطالب «ضحايا الحرب»، كما وقف على أهم المشكلات التي تعاني منها المدينة.

وفي 26 مارس الماضي، سلمت اللجنة المختصة بالمقابر الجماعية ترهونة 13 جثة لذويهم بعد التعرف عليهم بمقرها في مستشفى أبوسليم للحوادث طرابلس.

وأمس الأربعاء، شارك اللافي في مراسم إطلاق 120 عنصرا تابعا للقيادة العامة في مدينة الزاوية، حيث أعلن «تدشين مشروع المصالحة الوطنية» و«تجاوز جراح الماضي وآلامه».