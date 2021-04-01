اللافي يزور ترهونة ويستمع إلى مطالب «ضحايا الحرب»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أبريل 2021, 11:26 صباحا
اللافي خلال زيارته ترهونة، 1 أبريل 2021، (الإنترنت)

زار نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي مدينة ترهونة، اليوم الخميس، حيث التقى رابطة أهالي «ضحايا الحرب» هناك.

واجتمع اللافي أيضا مع أعضاء بالمجلس التسييري للبلدية ونواب وأكاديميين وأعيان المدينة ونشطاء مدنيين.

واستمع إلى مطالب «ضحايا الحرب»، كما وقف على أهم المشكلات التي تعاني منها المدينة.

وفي 26 مارس الماضي، سلمت اللجنة المختصة بالمقابر الجماعية ترهونة 13 جثة لذويهم بعد التعرف عليهم بمقرها في مستشفى أبوسليم للحوادث طرابلس.

وأمس الأربعاء، شارك اللافي في مراسم إطلاق 120 عنصرا تابعا للقيادة العامة في مدينة الزاوية، حيث أعلن «تدشين مشروع المصالحة الوطنية» و«تجاوز جراح الماضي وآلامه».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - هدية الحكومة
كاريكاتير
الاتحاد الليبي يحسم مصير مدرب المنتخب الوطني زوران فيليبوفيتش
رياضة محلية
بايرن ميونخ يعلن موقفه من التعاقد مع هالاند
رياضة عالمية
غموض حول الآلية الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
«محاولة انقلاب» في النيجر قبل يومين من تنصيب الرئيس الجديد
دولى
خبراء أمميون قلقون بشأن انتهاكات ترتكبها مجموعات روسية مسلحة في أفريقيا الوسطى
دولى
«بايونتيك» و«فايزر» تؤكدان أن لقاحهما ضد كوفيد فعال بنسبة 100% لدى الشباب الصغار
دولى
جماعة تشادية متمركزة في ليبيا تستجيب لنداء ديبي وتتخلى عن السلاح
ليبيا
بالصور: نجلاء المنقوش تصل بنغازي في أول زيارة بعد توليها حقيبة «الخارجية»
ليبيا
بحضور حفتر.. ملتقى للمكونات الاجتماعية يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها
ليبيا
الدبيبية يعتزم تسهيل الانتقال ودعم الانتخابات المقبلة ويفكر في خوضها
ليبيا
ملعب بنينا ببنغازي يتزين من جديد بعد 5 أيام لاستقبال حدث رسمي كبير على صعيد ...
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

غموض حول الآلية الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا