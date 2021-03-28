بوجناح يبحث حلحلة المعوقات الأمنية في سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 مارس 2021, 08:13 مساء
نائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان بو جناح خلال لقاء مع عدد من القيادات الأمنية في سبها، 28 مارس 2021. (وال)

بحث نائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان بوجناح، اليوم الأحد، مع مدير أمن سبها العميد سنوسي صالح، وعدد من رؤساء الأقسام وضباط وضباط الصف بالمديرية الأوضاع الأمنية داخل نطاق المدينة.

وحسب وكالة الأنباء الليبية (وال)، تناول الاجتماع الموسع الذي عقد بديوان مديرية أمن سبها سبل حلحلة المشاكل والمعوقات التي تواجه سير العملية الأمنية ودعم الأجهزة الأمنية، بما يساهم في تقديم مهامها بالشكل المطلوب.

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ويوم السبت، حضر نائب رئيس حكومة الوطنية المقتة اجتماعًا، عقد السبت، بديوان المجلس البلدي سبها. وناقش الاجتماع الذي حضره أيضًا عميد بلدية سبها المكلف إبراهيم حامد الشاوش، وعضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس رضوان اطبيقة، ومديرو الأجهزة الأمنية حزمة من المشاكل والعراقيل التي تواجه الملف الأمني داخل بلدية سبها وملف الكهرباء وملف الخدمات داخل البلدية.

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