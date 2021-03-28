وفد من حكومة الوحدة الوطنية يزور سبها ويناقش المشاكل والعراقيل بالبلدية

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 28 مارس 2021, 01:59 صباحا
وفد وزاري من حكومة الوحدة الوطنية في سبها, 27 مارس 2021. (بلدية سبها)

عقد ديوان المجلس البلدي سبها السبت اجتماع ضم نائب رئيس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية الموقته رمضان أبو جناح وعميد بلدية سبها المكلف ابراهيم حامد الشاوش وعضو مجلس ادارة الشركة العامة للكهرباء المهندس رضوان اطبيقة ومدراء الاجهزة الامنية بالمدنية.

وناقش الاجتماع حزمة من المشاكل والعراقيل التي تواجه الملف الأمني داخل بلدية سبها وملف الكهرباء وملف الخدمات داخل البلدية.

وأكد نائب رئيس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية في تصريحات لـ«بوابة الوسط » إن الهدف من زيارة مدينة سبها والجنوب اليوم رفقة وزير الصحة الدكتور على الزناتي هو تفقد المرافق الصحية حيث زار وفد الحكومة مركز سبها الطبي والعيادة التنفسية و مركز الأورام من أجل الوقوف على المشاكل التي يعاني منها الفطاع الصحي.

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وأضاف أبوجناح تم مناقشة خلال هدا الاجتماع ملف الكهرباء و الأمن و ما تعانيه الشركة العامة للكهرباء، خصوصا الامنية مع الأجهزة الأمنية بالمدينة وتم الاتفاق على إخراج بعض المجموعات المسلحة التي تسيطر على بعض المحطات .

وكشف ابوجناح عن زيارة اليوم الأحد إلى مدينة مرزق و مدينة أوباري من أجل تفقد وضع المراكز الصحية و المساكن والجهات العامة المتظرر جراء الصراع الذي وقع فى السنوات الماضية . وقال أبوجناح اتمنى من أهل فزان أن «يتوحدوا وينبذوا الخلاف بينهم و أن يقفوا صف واحد من أجل خدمة الجنوب و ليبيا».

وتعتبر هذة الزيارة الثانية لوفد حكومي بعد اتفاق جينف حيث زار المجلس الرئاسي المنتخب مدينة سبها فى بداية شهر مارس.

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