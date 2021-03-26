على قناة «الوسط».. ندوة عن ليبيا والانتقال السياسي المتأزم

ندوة عن الانتقال السياسي في ليبيا، (منبر المرأة الليبية من أجل السلام)

تعقد في السادسة مساء اليوم الجمعة، ندوة تحت عنوان «ليبيا والمخاض الصعب.. ماذا بعد عشرية الانتقال السياسي المتأزم؟».

وستذيع قناة «الوسط» فعاليات الندوة، التي تنظم بدعم من القناة ومنبر المرأة الليبية من أجل السلام، كما أن الراعي الرئيسي لها هو منتدى الخبرات الليبية للسلام والتنمية.

وسيشارك في الندوة وزير الاستقرار وإعادة الإعمار السابق، الدكتور أحمد الجهاني، وتحاوره أستاذة القانون الجنائي الدكتورة جازية شعيتير، والخبيرة في بناء السلام وتسوية النزاعات الزهراء لنقي.

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وتتناول الندوة «أهم العوائق التي واجهت الانتقال السياسي ففي ليبيا منذ العام 2011، وما هي أولويات الحكومة الجديدة؟، وهل كرست العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لتقاسم السلطة على حساب المشاركة الكاملة للأمة الليبية؟، وهل ستصمد الصيغة المتوافق عليها في جنيف؟، وهل هناك مساعٍ للخروج على خارطة الطريق وأخذ البلاد نحو مسارات تخدم مصالح جهات معينة؟».

كما تتطرق أيضا إلى مسألة التشخيص الدقيق لجهود إعادة بناء الدولة في ليبيا، وتفشي الفساد الإداري والمالي، ومسألة المركزية في إدارة شؤون البلاد، وهل هناك حاجة لرؤية جديدة وميثاق وطني؟».