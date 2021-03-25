المنفي واللافي يبدآن زيارة لمصر

محمد المنفي ونائبه عبدالله اللافي خلال اجتماع في طرابلس، 17 فبراير 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

بدأ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد المنفي، ونائبه، عبدالله اللافي، زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، هي الأولى لهما لدولة عربية منذ تسلم المجلس السلطة، التي تقود البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، المنفي ونائبه، كما يلتقي المسؤولين الليبيين كبار المسؤولين في مصر.

وهنأ السيسي في 13 مارس الجاري، المنفي على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، بعد حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب. وأكد الرئيس المصري خلال اتصال هاتفي مع المنفي ضرورة «البناء على هذه الخطوات الإيجابية» والعمل على دفع مسار التسوية السياسية والإبقاء على مناخ الحوار الليبي- الليبي، بما «يحد من التدخلات الخارجية» في هذا الإطار.

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وعلمت «بوابة الوسط» من مصدر دبلوماسي ليبي أن المنفي ونائبه سيتوجهان إلى تركيا بعد انتهاء زيارتهما إلى مصر.

وأجرى المنفي ونائبه موسى الكوني، الثلاثاء، زيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس التقيا خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون في أول جولة خارجية للمجلس الرئاسي الجديد منذ توليه السلطة.

وفي 18 فبراير الماضي، زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مصر في أول زيارة رسمية له بعد اختياره من قبل ملتقى الحوار لتشكيل الحكومة في الخامس من نفس الشهر.

واستقبل الرئيس المصري في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة الدبيبة. وتعليقًا على الزيارة عبر الدبيبة عن التطلع إلى علاقة «استراتيجية مع مصر والاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها».