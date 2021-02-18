دبيبة: سعيد بلقاء السيسي ونتطلع إلى علاقة استراتيجية مع مصر

من استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة لدبيبة، 18 فبراير 2021. (الرئاسة المصرية)

عبر رئيس الحكومة المختار من قبل الحوار السياسي الليبي عبدالحميد دبيبة، اليوم الخميس، عن تطلع إلى علاقة «استراتيجية مع مصر والاستفادة من الخبرات التي تتمع بها».

وتعليقًا على لقائه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة كتب دبيبة على حسابه بموقع «تويتر»: «سعدت اليوم باللقاء بالغ الأهمية مع سعادة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي أبدى دعمه لحكومة الوحدة الوطنية وأكد أهمية وحدة التراب الليبي ووقف جميع أشكال الحرب بين الليبيين».

وفي وقت سابق اليوم، نقل الناطق باسم الرئاسة المصرية عن دبيبة قوله إن ليبيا تتطلع إلى «إقامة شراكة شاملة مع مصر؛ بهدف استنساخ نماذج ناجحة من تجربتها التنموية، خصوصا فيما يتعلق باستعادة الأمن والاستقرار وانطلاق عملية التنمية والإصلاح».

وأشار الناطق في بيان، إلى أن دبيبه أعرب عن «تقدير الجهود المصرية في مختلف مسارات حل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية، والتي نتج عنها تقريب وجهات النظر بين الليبيين، وإنهاء حالة الانقسام، فضلا عن دعم مصر المؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة».

بدوره، شدد السيسي على «حرص مصر للاستمرار في دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده، وتثبيت دعائم السلم والاستقرار لصون مقدراته وتفعيل إرادته». وأكد «استعداد مصر الكامل لتقديم كافة خبراتها وتجربتها في خدمة الليبيين، بما يسهم في وضع ليبيا على المسار الصحيح، وتهيئة الدولة للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار».

وقال إن المرحلة الحالية «تتطلب حشد ليبيا كافة جهود أبنائها لترتيب أولويات التحرك والعمل تجاه المجالات المختلفة، بدءا باستعادة الأمن، ومرورا بتثبيت أركان الدولة، ثم وصولاً إلى الشروع في المشروعات الخدمية والتنموية ذات المردود المباشر على أبناء الشعب الليبي».