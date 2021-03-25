الكوني: ماكرون قال إن نصرة الشعب الليبي «دين» على فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 مارس 2021, 10:19 صباحا
المنفي وماكرون والكوني في باريس، 23 مارس 2021، (الإنترنت)

كشف نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني عن وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوقوف بلاده مع الشعب الليبي لـ«نصرته»، وأنها تعتبر الأمر «دينا» عليها له.

وقال الكوني: «لقد أكد لنا الرئيس ماكرون أن فرنسا بحجمها الرمزي، معنية بنصرة الشعب الليبي وبقوة، خارج حسابات المصالح كافة»، معقبا: «وقال إن هذا دين لفرنسا بحقنا»، حسب تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس الأربعاء.

ووعد ماكرون بأنه لا يألو جهدا، وفق شراكة متوازنة، لجعل أوروبا تتحدث عن ليبيا بذات اللغة، ودعم استقرارها والمسار الانتخابي، وفق الكوني.

وتابع: «لقد تحدث الرئيس ماكرون بلغة الصديق، عن وحدة الشعب الليبي، ووحدة التراب الليبي، ومغادرة جميع القوات الأجنبية.. تلك إرادة الليبيين، وهم وحدهم الأقدر والأجدر بتحقيق ذلك، ووحدهم من سينجح في ذلك، كما هم قد نجحوا، وبسرعة استثنائية في توحيد مؤسسات البلاد».

ويوم الثلاثاء الماضي، زار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والكوني، العاصمة الفرنسية باريس، حيث استقبلهما ماكرون في قصر الإليزيه، وعقدوا جولة مباحثات، ثم مؤتمر صحفي مشترك.

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