ننشر كلمة المنفي خلال المؤتمر الصحفي مع ماكرون في الإليزيه

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 مارس 2021, 10:04 مساء
ماكرون والمنفي والكوني في قصر الإليزيه، الثلاثاء 23 مارس 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن هناك دعما مطلقا من فرنسا لإعادة الاستقرار في ليبيا للوصول إلي انتخابات نهاية هذا العام.

وأثنى المنفي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، في ختام أول زيارة خارجية له على جهود باريس في تشكيل السلطة التنفيذية، التي أنتجت «مرحلة توحيد المؤسسات»، لافتًا إلى حدوث آخر خطوة في ليبيا اليوم الثلاثاء لتوحيد المؤسسات، في إشارة إلى تسليم الحكومة الموقتة السلطة إلى حكومة الوحدة. 

المنفي من باريس: حكومة الوحدة الوطنية عازمة على إجراء الانتخابات في موعدها

وننشر في السطور التالية نص كلمة المنفي في المؤتمر الصحفي:

"أقدم الشكر والثناء للرئيس الفرنسي على كرم هذه الدعوة، وعلى هذا الدعم الذي قدمته فرنسا للعملية السياسية التي نتج عنها السلطة التنفيذية الجديدة، والتي انتجت مرحلة توحيد المؤسسات.

اليوم كان هناك آخر خطوة لتوحيد المؤسسات في ليبيا وكذلك انتقلنا إلى مرحلة الحديث عن المصالحة والنقاط التي اتفقنا عليها بالحوار السياسي وكانت فرنسا من الداعمين لهذه العملية السياسية.

كما تحدثنا عن المسار العسكري وإيقاف إطلاق النار والنقاط المشتركة في الاستقرار، الذي لأبد أن يكون في المنطقة.

هذه النقاط نريد منها أن تكون هناك انتخابات نهاية هذا العام، وبالتحديد في 24 ديسمبر القادم.

أما الحديث الذي جرى اليوم كان حديث صريح جدا ودعم حقيقي نشكر عليه الرئيس، وأشكر فرنسا على هذا الدعم، أولها إعادة فتح السفارة الفرنسية في ليبيا يوم الاثنين القادم، وكذلك الاتفاق على أن يكون هناك دعم مطلق لإعادة الاستقرار في ليبيا للوصول إلي انتخابات نهاية هذا العام.

ونحن حقيقةً سعدنا بهذا اللقاء اليوم وكان دعم كبير للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، عندما يكون من دولة مثل فرنسا.

وفي ختام كلمة السيد الرئيس قال نحن شاكرين هذه البداية وهذا الدعم ونتمنى أن يكون هناك تواصل وأن يكون هذا التواصل دائم حتى نصل إلى نتائج مرجوة من أجل استقرار ليبيا واستقرار المنطقة خلال أقرب وقت وشكراً السيد الرئيس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور.. وزير الداخلية يصل إلى بنغازي ويتسلم مهامه من أبوشناف
ليبيا
المنقوش تشدد على الحاجة إلى «نهج أكثر تنسيقا» لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع في ...
ليبيا
تركيا: هبوط الليرة وبلبلة في بورصة إسطنبول
اقتصاد
الأهلي بنغازي يصدر قرارا بإيقاف لاعبه محمد التاورغي
رياضة محلية
القطراني يصل بنغازي لإتمام إجراءات تسلم السلطة مع الحكومة الموقتة
ليبيا
تلميح إلى احتمالية استخدام «أسترازينيكا» بيانات «قديمة» في تجاربها السريرية ...
دولى
10 قتلى بينهم شرطي في إطلاق نار بمتجر في ولاية كولورادو الأميركية
دولى
الجامعة العربية تحيي الذكرى 76 لتأسيسها.. وتجدد الالتزام بالحفاظ على وحدتها
دولى
«الصحة العالمية»: انعدام المساواة في الحصول على اللقاحات «يتزايد» وأصبح «فاضحا»
دولى
منتخبات أوروبا تنطلق نحو تصفيات مونديال 2022 وسط فوضى
رياضة عالمية
السايح يرد على تصريح كوبيش بشأن العامل الأمني في الانتخابات
ليبيا
بن إبراهيم لـ«بوابة الوسط»: كل الاحترام لمرشحي اتحاد الكرة.. ومحاسبة المقصرين ...
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مشروبات تخفف آلام الصداع النصفي