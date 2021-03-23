إطفاء تام في المنطقة الوسطى وجزئي بالشرقية

إطفاء تام في المنطقة الوسطى وجزئي بالمنطقة الشرقية 23 مارس 2021. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، حدوث إطفاء تام في المنطقة الوسطى من الزويتينة إلى سرت غربًا، والصحراء والكفرة جنوبًا؛ نتيجة هبوب رياح شديدة تسببت في خروج وحدات توليد الزويتينة والسرير.

وقالت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن الرياح تسببت كذلك في إطفاء بعض المحطات في بنغازي والمنطقة الشرقية جراء عجز التوليد، لافتة إلى عمل إدارة صيانة الخطوط الشرقية حاليًا على الكشف على الدوائر.

ومطلع مارس الجاري، حذرت مجموعة العمل الاقتصادية الدولية المعنية بليبيا من تدهور وضع الكهرباء في ليبيا «بدءًا من أوائل صيف 2021»، مؤكدة أن الوضع الحالي في البلاد «يستدعي المسؤولية القيادية من جميع الأطراف».

والسبت، شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، على ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة أزمة انقطاع الكهرباء، والاستعداد «الجيد» لموسم الصيف المقبل بهدف التخفيف على المواطنين.