طرابلس تتصدر قائمة الإصابات وحالات الشفاء والوفيات جراء «كورونا» في ليبيا خلال 24 ساعة

عاملة ببرج الأمل بمركز بنغازي الطبي خلال إعدادها كشوفا متعلقة بفيروس «كورونا». (مركز بنغازي الطبي)

تصدرت العاصمة طرابلس قائمة المدن الأكثر تسجيلًا لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا، بتسجيلها 398 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية من إجمالي 901 أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فيما حلت مصراتة ثانية (84 حالة)، تليها الشاطئ (43 حالة)، وزليتن (37)، وبني وليد (34).

وفي بيانه رقم «360» المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 25 إصابة في سبها و24 في قصر بن غشير، و19 في زوارة، و18 في الزاوية المركز، و16 في طبرق و15 في يفرن، و11 في الزهراء وسرت وفسانو.

- 901 إصابة بـ«كورونا» و51 وفاة في ليبيا خلال 24 ساعة

إضافة إلى عشر إصابات في الماية ودرج وأجدابيا، وتسع في وادي عتبة في سوق الخميس امسيحل، وثمان في الغريفة ونالوت، وسبع في العامرية، وست في قصر الأخيار وصبراتة والخمس والرجبان، وخمس في البوانيس والزاوية الغرب وتراغن، وأربع في القرة بوللي وصرمان ودرنة، وثلاث في ترهونة والحوامد وخليج السدرة، واثنتين في السواني بن آدم والمنشية الجميل والزاوية الجنوب وازن وجنزور والعربان، وحالة واحدة في اسبيعة ومسلاتة، وتازربو والسائح والرحيبات.

وتوزعت 1059 حالة شفاء جديدة بواقع 840 حالة في طرابلس، و68 حالة في مصراتة، و63 حالة في سوق الخميس امسيحل، و33 حالة في قصر بن غشير، و16 حالة في الزاوية المركز، وسبع في صبراتة، وست في أجدابيا، وست في القبة، وأربع في درنة والخمس ودرج والزاوية الجنوب، وحالتين في مسلاتة وتازربو. فيما سجلت طرابلس 29 حالة وفاة جديدة من إجمالي 51 حالة أحصيت في ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت درنة ست حالات وفاة جراء الوباء، إضافة إلى ثلاث حالات في صبراتة، وحالتين في سبها وترهونة، وحالة واحدة في كل من الزنتان وأجدابيا ومسلاتة وفسانو وزليتن وقصر بن غشير والأصابعة وجنزور ويفرن.