901 إصابة بـ«كورونا» و51 وفاة في ليبيا خلال 24 ساعة

طبيب خلال كشفه على مواطن بعيادة في أوباري، (أرشيفية: جمعية الهلال الأحمر الليبي)

سُجلت 901 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 1059 حالة شفاء، و51 وفاة ناجمة عن الوباء في ليبيا خلال الساعات الـ24 الماضية، على ما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء.

وقال المركز في بيانه رقم «360» المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم، الإثنين، 4925 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، ليتبين سلبية 4024 عينة، وإيجابية 901 عينة بينها 688 حالة جديدة، و213 مخالطة.

وبهذا الإعلان، ارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا إلى 153 ألفًا و411 حالة، بينها عشرة آلاف و427 نشطة، و140 ألفًا و420 شفاء، فيما توفي 2564 شخصًا جراء الوباء الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.