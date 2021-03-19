الاتحاد الأوروبي يشترط طلبا أمميا للمشاركة في مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 مارس 2021, 04:17 مساء
الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل. (آكي)

يشترط الاتحاد الأوروبي تلقي طلبا من الأمم المتحدة للمشاركة والتعاون في مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، بينما يستعد التكتل الموحد الإعلان عن مبعوثه الخاص الجديد إلى ليبيا خلال الأيام القادمة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، استعداد التكتل الموحد للمشاركة والتعاون في مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، مشيرا إلى أن عملية «إيريني» لا دور لها في مراقبة وقف إطلاق النار هناك.

وقال بوريل في تصريحات خلال زيارته الحالية إلى روما، نشرها مكتبه الإعلامي ونقلتها «آكي»، ردا على سؤال حول تعاون محتمل بين عملية «إيريني» الأوروبية والأمم المتحدة في هذا المجال: «لا دور لعملية إيريني في مراقبة وقف إطلاق النار»، منوها بأنها انطلقت منذ عام قبل توصل الأطراف الليبية لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وأضاف أن «هذا لا يعني أن الاتحاد الأوروبي غير مستعد للمشاركة والتعاون في مراقبة وقف إطلاق النار، فالأمر بيد الأمم المتحدة. إذا طلبت دعما، فأنا متأكد من أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء سيكونون على استعداد للنظر في هذا الطلب، لكن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع أن يقرر (بمفرده): سأراقب وقف إطلاق النار».

ونوه المسؤول الأوروبي بأنه سيطرح في الأيام القادمة على وزراء الخارجية الأوروبيين مرشحه لمنصب المبعوث الأوروبي الخاص إلى ليبيا، وقال: «المشكلة هي أن لدي العديد من المرشحين الجيدين ويجب عليَّ اختيار واحد منهم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لأول مرة.. وزير نرويجي سابق يكشف عن مفاوضات سرية قبل سقوط القذافي
ليبيا
بايدن: هدف إعطاء 100 مليون جرعة لقاح في الولايات المتحدة سيتحقق الجمعة
دولى
فرض الإغلاق التام لمدة شهر في باريس ومناطق أخرى اعتبارا من الجمعة
دولى
وفاة طبيبة أطفال حامل بتوأم جراء إصابتها بـ«كورونا» في غريان
ليبيا
العدد 278 من جريدة «الوسط»: حساب الـ100 يوم لحكومة الدبيبة.. ومخالفات «الوفاق» ...
ليبيا
بوتين يقترح على بايدن محادثات مباشرة بعدما وصفه الرئيس الأميركي بـ«القاتل»
دولى
بوقادوم يكشف عن زيارة وفود ليبية إلى الجزائر أخيرًا
ليبيا
رئيس نيجيريا: حراس القذافي المسلحون لا يزالون يمثلون مشكلة اليوم في دول الساحل
ليبيا
الوسطاء الدوليون يدعون حركة طالبان إلى التخلي عن «هجوم الربيع»
دولى
هيئة بريطانية: لا توجد أدلة على وجود أي صلة مباشرة بين لقاح «أسترازينيكا» وتجلط ...
دولى
خلال اجتماع مع الدبيبة.. العبدلي يتوقع طرح الأحمال 5 ساعات خلال الذروة الصيفية
ليبيا
بعد وصفه بـ«القاتل».. بوتين يرد على بايدن
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ميلاد طفلة تحمل أجساما مضادة لـ«كورونا»