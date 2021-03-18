المنقوش تجتمع مع نظيرها التونسي خلال مارس استعدادا لعقد اللجنة العليا المشتركة

وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش خلال مراسم استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد ووفده المرافق في مطار معيتيقة، 17 مارس 2021، (الخارجية)

اتفقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، مع نظيرها التونسي عثمان الجرندي، على عقد اللجنة التحضيرية التونسية الليبية على مستوى وزيري خارجية، خلال شهر مارس الجاري؛ للتحضير لعقد اللجنة العليا المشتركة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين أمس الأربعاء، على هامش زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى طرابلس، حسب بيان الخارجية التونسية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن هذا اللقاء سيكون فرصة للنقاش حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الوزيران على العمل معا لمواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة، من خلال تكثيف اللقاءات والزيارات بين مسؤولي البلدين، وتنشيط المبادلات التجارية وتسهيل تنقل الأشخاص والبضائع، لخلق شراكات ثنائية ذات مردود، وقادرة على توفير فرص عمل، ودفع جهود التنمية والاستثمار بالبلدين.

اقرأ أيضا: زيارة قيس سعيد إلى ليبيا تذكي «ضجيج الرسائل المشفرة»

ولفت البيان إلى أن زيارة الرئيس التونسي تندرج تحت التشاور مع السلطة الليبية الجديدة، وتعزيز مسارات التعاون القائمة بين البلدين في كل المجالات.

وأسفرت الزيارة عن اتفاق الجانبين على وضع خطة عمل مشتركة لإعطاء دفعة جديدة للمبادلات الاقتصادية والتجارية، من خلال تسهيل إجراءات العبور بين البلدين، وتيسير الإجراءات المالية، وتكثيف التعاون في مختلف القطاعات لمواجهة التحديات، والإسراع بعقد اللجان العليا المشتركة بما يستجيب لتطلعات الشعبين.