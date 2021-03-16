نجلاء المنقوش تتسلم من سيالة حقيبة «الخارجية»

من مراسم تسلم نجلاء المنقوش مهامها وزيرة للخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، 16 مارس 2021. (وزارة الخارجية)

تسلمت الدكتورة نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، مهامها وزيرة للخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية من وزير الخارجية السابق محمد الطاهر سيالة.

وجرت مراسم التسليم والتسلم بمبنى وزارة الخارجية في طرابلس، حسب بيان صادر عن الوزارة، أشار إلى عقد الوزيرة رفقة سيالة اجتماعًا حضره وكلاء ومديرو الإدارات بالوزارة.

- بعد اليمين الدستورية.. نجلاء المنقوش أول وزيرة خارجية ليبية والرابعة عربيا

وأدت المنقوش، الإثنين، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لتصبح أول امرأة ليبيّة تتولى حقيبة الخارجية والرابعة في المنطقة العربية، حيث كانت الأولى هي الموريتانية الناهة بنت حمدي ولد مكناس من 2009 إلى 2011، والثانية هي الموريتانية فاطمة فال بنت أصوينع، أما الثالثة فهي السودانية أسماء محمد عبدالله.

وفي وقت سابق اليوم، جرت مراسم تسليم وتسلم السلطة من حكومة الوفاق إلى حكومة الوحدة الوطنية، وذلك بحضور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.