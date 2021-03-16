«مكافحة الأمراض»: 1041 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 1071 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1041 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الإثنين.

وتماثل للشفاء 1071 مصابًا، في حين توفي 4 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وتسلم المركز 5505 عينات موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1178 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 933 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1530 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 442 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 134 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 175 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 317 عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 128 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 96 عينة.

وأُرسلت إلى مختبر مركز مصراتة الطبي 158 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني ترهونة 59 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق 7 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة 5 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 22 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو 11 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 104 عينات، ومختبر مركز العزل زوارة 160 عينة، والمختبر الحيوي كلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ 46 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 147 ألفًا و121، منها 10 آلاف و947 نشطة، و133 ألفًا و768 متعافى، في حين توفي 2406 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.