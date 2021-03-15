مصدر لـ«بوابة الوسط»: وصول المجلس الرئاسي والدبيبة إلى سرت للمشاركة في جانب من اجتماع (5+5)

مقر اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في سرت. (إدارة الشؤون المعنوية بالجيش الليبي)

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، وصول رئيس المجلس الرئاسي د.محمد المنفي ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة لمدينة سرت.

وقال مصدر لـ«بوابة الوسط»، فضل عدم ذكر اسمه، إن رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس حكومة الوطنية سيحضروا جانبا من اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) المنعقدة في سرات.

وتواصل اللجنة اجتماعها الثالث بفندق المهاري بمدينة سرت، اليوم الإثنين، حيث سادت أجواء متفاءلة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وفي وقت سابق الإثنين، أدى الدبيبة، وتشكيله الوزاري اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، المنعقد اليوم الإثنين في طبرق، بحضور المنفي واللافي والكوني.