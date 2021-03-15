مصدر لـ«بوابة الوسط»: وصول المجلس الرئاسي والدبيبة إلى سرت للمشاركة في جانب من اجتماع (5+5)

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 مارس 2021, 06:36 مساء
مقر اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في سرت. (إدارة الشؤون المعنوية بالجيش الليبي)

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، وصول رئيس المجلس الرئاسي د.محمد المنفي ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة لمدينة سرت.

وقال مصدر لـ«بوابة الوسط»، فضل عدم ذكر اسمه، إن رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس حكومة الوطنية سيحضروا جانبا من اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) المنعقدة في سرات.

وتواصل اللجنة اجتماعها الثالث بفندق المهاري بمدينة سرت، اليوم الإثنين، حيث سادت أجواء متفاءلة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وفي وقت سابق الإثنين، أدى الدبيبة، وتشكيله الوزاري اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، المنعقد اليوم الإثنين في طبرق، بحضور المنفي واللافي والكوني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيران تدرس «كل الخيارات» بعد التخريب الذي تعرضت له سفينتها
دولى
فرانس برس: منظمات حقوقية تقدم شكوى ضد«فاغنر»الروسية
دولى
واشنطن: شركة «هواوي» تمثل تهديدا للأمن القومي
دولى
أسعار النفط تتجه صوب 70 دولارا للبرميل مع انتعاش الاقتصاد الصيني
اقتصاد
إدارة القضايا تعلن تجنيب الدولة الليبية خسائر تقدر بـ1.3 مليون جنيه مصري
ليبيا
بيتكوين تتجاوز لأول مرة عتبة 60 ألف دولار
اقتصاد
«جونسون آند جونسون» تكشف الخلطة الـ«السرية» للقاح «كورونا»
دولى
بداية الربيع في ليبيا وتساوي الليل والنهار السبت المقبل
ليبيا
مجلس الأمن يرحب بمنح الثقة لحكومة الوحدة ويدعو إلى مصالحة شاملة وإخراج المرتزقة
ليبيا
مستشار الأمن القومي الأميركي: سندعم عقد الانتخابات في ليبيا.. وسنعزز مساءلة ...
ليبيا
جريدة «الوسط»: تحديات تنتظر حكومة الدبيبة.. الخدمات و«كورونا» والانتخابات
ليبيا
العدد 277 من جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي للانتخابات الليبية.. و700 ألف شخص ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيفية التعرف على كود لون سيارتك