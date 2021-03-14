«المرتزقة» و«الألغام» على طاولة اجتماع اللجنة العسكرية (5+5) مساء اليوم (صور)

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 14 مارس 2021, 05:28 مساء
وفد القيادة العامة في اجتماعات لجنة (5+5) لدى وصوله سرت، 14 مارس 2021. (الإدارة العامة للدعم المركزي)

قال مصدر من اللجنة المشتركة (5+5) إن اجتماعات وفدي قوات الوفاق والقيادة العامة باللجنة ستنطلق مساء اليوم الأحد بدلًا عن موعدها المحدد صباحًا.

وذكر المصدر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن أعضاء اللجنة التابعين لقوات القيادة العامة وصلوا إلى المدينة، فيما من المنتظر وصول ممثلي قوات الوفاق بعد ظهر اليوم جوًّا إلى مهبط السدرة النفطي.

وهذا هو الاجتماع الثالث للجنة ضمن الجولة الثامنة بحضور البعثة الأممية، حيث من المقرر أن تناقش اللجنة على مدى يومين بنود الاتفاق التي اتفق بشأنها في الاجتماع السابق، ومنها خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، ووقف إطلاق النار تنفيذًا لاتفاق جنيف الموقع بتاريخ 23 أكتوبر 2020، كما من المقرر مناقشة نتائج فريق إزالة الألغام والمخلفات تمهيدًا لفتح الطريق الرابط بين سرت ومصراتة.

وأعلنت الإدارة العامة للدعم المركزي التابعة لقوات القيادة العامة، الأحد، وصول وفد القيادة العامة إلى سرت، ونشرت الصفحة الرسمية للدعم المركزي، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورًا لعمليات تأمين الوفد لدى صوله سرت.

ويوم السبت، قررت بلدية سرت بكافة القطاعات والأجهزة الحكومية الإدارية العاملة داخل المجمع الحكومي الإداري، يومي الأحد والإثنين، نظرًا لانعقاد اجتماع اللجنة العسكرية (5+5) بمقرها بالمدينة.

وفي كلمة موجهة إلى الشعب، الجمعة، تعهد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية محمد المنفي بـ«إفساح المجال لدعم مسار» اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وفد القيادة العامة في اجتماعات لجنة (5+5) لدى وصوله سرت، 14 مارس 2021. (الإدارة العامة للدعم المركزي)
وفد القيادة العامة في اجتماعات لجنة (5+5) لدى وصوله سرت، 14 مارس 2021. (الإدارة العامة للدعم المركزي)
وفد القيادة العامة في اجتماعات لجنة (5+5) لدى وصوله سرت، 14 مارس 2021. (الإدارة العامة للدعم المركزي)
وفد القيادة العامة في اجتماعات لجنة (5+5) لدى وصوله سرت، 14 مارس 2021. (الإدارة العامة للدعم المركزي)
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