السفارة الليبية في القاهرة تطلب رسميا إعفاء الليبيين من رسوم دخول مصر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 مارس 2021, 01:33 مساء
مقر السفارة الليبية في القاهرة (أرشيفية: الإنترنت)

قال المكتب الإعلامي للسفارة الليبية في القاهرة إن القائم بأعمال السفارة طارق مصباح الحويج خاطب صباح اليوم الأحد وزارة الخارجية المصرية لإعفاء الليبيين من رسوم دخول مصر التي حددتها السلطات المصرية بـ 25 دولارًا.

وأوضح المكتب في بيان أن المذكرة الرسمية التي تقدم بها الحويج تطلب «إعفاء المواطنين الليبيين من دفع هذه الرسوم تفعيلا للاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1992 والتي تنظم حقوق التنقل والاقامة والعمل والتملك بين شعبي البلدين».

وأشار البيان إلى إصدار وزارة الداخلية المصرية قرارا بفرض رسوم على المسافرين الراغبين في دخول الأراضي المصرية بواقع 25 دولار تدفع عند منفذ الوصول.

وفي نص قرارها، حددت الداخلية المصرية رسوم دخول على كل القادمين إلى مصر «من جميع الدول العربية باستثناء الدول التي تربطها بها اتفاقات ثنائية أو إقليمية تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات».

وقالت الخطوط الأفريقية أمس إن هذه الرسوم تقدر بنحو 25 دولارًا أو ما يعدلها بالعملة المصرية، مشيرة إلى أن السلطات المصرية قررت استمرار العمل بالإجراءات الاعتيادية للدخول، التي تشمل إعفاء الذين تزيد أعمارهم على 45 عامًا، والأطفال دون الخامسة، والنساء من التأشيرة، مع إلزامهم بدفع الضريبة المشار إليها في هذا القرار.

كانت سلطات الطيران المدني المصرية أكدت استئناف الخطوط الجوية الليبية رحلاتها إلى مصر، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من عام، وفق ما أعلن رئيس سلطة الطيران المدني المصرية الدكتور أشرف نوير في 20 فبراير الماضي.

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