حصيلة قياسية.. 1350 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا و38 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 مارس 2021, 11:13 صباحا
طبيب خلال كشفه على مواطن بعيادة في أوباري، (أرشيفية: جمعية الهلال الأحمر الليبي)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد تسجيل 1350 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد بعد فحص 5767 عينة؛ فيما توفيت 38 حالة جديدة.

وأوضح المركز أن نتائج 4417 عينة جاءت سلبية، و1350 إيجابية منها 905 جديدة و445 مخالطة، مؤكدا أن نسبة الحالات الموجبة 23.4 %؛ بينما تماثلت 1153 حالة للشفاء.

وأشارت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز إلى أن هذا الرقم يرفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 144 ألف و993 حالة منذ وصول الفيروس إلى البلاد في مارس 2020؛ وقد تعافى من هذا العدد 131 ألف و778 حالة، وتوفي 2386 آخرين، فيما لا يزال 10 آلاف و829 حالة مصابة.

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