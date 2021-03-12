السني يبحث مع زينينغا سبل دعم الحكومة وإنجاز خارطة الطريق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 مارس 2021, 09:21 صباحا
طاهر السني خلال مباحثات عبر وسائل الاتصال المرئي مع منسق البعثة الأممية لدى ليبيا، 11 مارس 2021. (حساب السني على تويتر)

بحث مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، مع منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدن زينينغا، «الوضع الراهن، وسبل دعم الحكومة وإنجاز خارطة الطريق».

وقال السني في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن لقائه مع زينينغا تطرق كذلك إلى «عمل اللجنة القانونية المنبثقة عن منتدى الحوار السياسي واللجنة الدستورية»، إلى جانب «أهم التحديات لإنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر».

- منسق البعثة الأممية يهنئ المنفي لنيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب

ونالت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الأربعاء، ثقة مجلس النواب، بعد ثلاثة أيام من المشاورات التي احتضنتها مدينة سرت. وتعهد الدبيبة فور منح الحكومة الثقة التمسك بخارطة الطريق وإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر.

ودعا إلى «المصالحة بين جميع الليبيين نوابا وشعبا وحكومة»، وقال: ««المهمة صعبة لكن بالإرادة يمكن الوصول بليبيا إلى بر الأمان».

وأرسل زينينغا فور حصول حكومة الوحدة الوطنية على ثقة مجلس النواب، برقية تهنئة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني.

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