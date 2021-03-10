منسق البعثة الأممية يهنئ المنفي لنيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 مارس 2021, 07:11 مساء
الأمين العام المساعد منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا. (جريدة «زيمبابوي ميل»)

تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية محمد المنفي، ونائبيه تهنئة من الأمين العام المساعد المنسق الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا؛ وذلك لمناسبة نيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب ومباشرة أعمال المجلس الرئاسي الليبي رسميًّا، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

ووافق 132 عضوًا من مجلس النواب، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع المجلس في مدينة سرت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة التي تضم 35 وزيرًا لإدارة شؤون البلاد إلى موعد الانتخابات المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل.

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ورحب بهذه الخطوة كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وعدد من مسؤولي حكومته، وكذلك كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وسفارات الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والاتحاد الأوروبي، الذين تمنوا التوفيق للحكومة الجديدة.

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