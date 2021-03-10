بالأسماء.. ننشر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية قبل حلف اليمين الإثنين المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 مارس 2021, 03:22 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عقب نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، 10 مارس 2021. (الإنترنت)

نشر مجلس النواب قائمة رسمية بأسماء وزراء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والتي نالت ثقة المجلس بأغلبية 132 صوتا في وقت سابق الأربعاء. 

وضم التشكيل الذي، اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه أسماء 21 وزيرا من بينهم نائبان لرئيس الوزراء دون حقيبة، من المقرر أن يؤدوا اليمين الدستورية يوم الإثنين المقبل بمقر مجلس النواب بمدينة ‎بنغازي. وتولى رئيس الحكومة منصب وزير الدفاع بصفة موقتة، وخالد التيجاني مازن حقيبة وزارة الداخلية.

وحازت النساء أربع حقائب وزارية في مقدمتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي التي أسندت إلى نجلاء محمد المنقوش، لتكون أول وزيرة للخارجية في تاريخ البلاد، وكذلك حليمة إبراهيم عبدالرحمن لوزارة العدل، ووفاء أبوبكر محمد الكيلاني للشؤون الاجتماعية، و مبروكة توفي عثمان اوكي للثقافة والتنمية المعرفية.

وفيما يلي أسماء وزراء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة:


1 - نائب رئيس الوزراء: حسين اعطية عبدالحفيظ القطراني
2 - نائب رئيس الوزراء: رمضان أحمد بوجناح
3 - وزير الزراعة والثروة الحيوانية: حمد عبدالرازق طاهر المريمي
4 - وزير الموارد المائية: طارق عبدالسلام مصطفى أبوقيقة
5 - وزير الثروة البحرية: عادل محمد سلطان حسن
6 - وزير الرياضة: عبدالشفيع حسين محمد الجويفي
7 - وزير التخطيط : فاخر مفتاح بوفرنة
8 - وزير الخارجية والتعاون الدولي: نجلاء محمد المنقوش
9 - وزير الصحة: علي محمد مفتاح الزناتي
10 - وزير التربية والتعليم: موسى محمد المقريف
11 - وزير السياحة والصناعات التقليدية: عبدالسلام عبدالله اللاهي تکي
12 - وزير الداخلية: خالد التيجاني مازن
13 - وزير البيئة: إبراهيم العربي منير
14 - وزير العمل والتأهيل: على العابد الرضاء أبو عزوم
15 - وزير الشئون الاجتماعية: وفاء أبوبكر محمد الكيلاني
16 - وزير الثقافة والتنمية المعرفية: مبروكة توفي عثمان اوكي
17 - وزير الدفاع: رئيس حكومة الوحدة الوطنية (مؤقتا)
18 - وزير التعليم العالي والبحث العلمي: عمران محمد عبدالنبي القيب
19 - وزير التعليم التقني والفني: يخلف سعيد السيفاو
20 - وزير الصناعة والمعادن: أحمد علي محمد عمر
21 - وزير العدل: حليمة إبراهيم عبدالرحمن

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العلماء يوصون بالكمامة الثلاثية لمواجهة «كورونا».
طب وصحة
دوري أبطال أوروبا: انتهاء مشوار يوفنتوس عند ثمن النهائي على يد بورتو
رياضة عالمية
كومان يضع شروط «ريمونتادا» برشلونة
رياضة عالمية
إليزابيث الثانية «حزينة» للمصاعب التي واجهها الأمير هاري وميغان.. وتؤكد أخذ ...
دولى
أحد «رجالات ظل» فرنسا بالملف الليبي يعدد العقبات أمام السلطة الجديدة
ليبيا
الدامجة يستقيل من تدريب السويحلي بعد فوز وخسارة و4 تعادلات
رياضة محلية
فرنسا: ماكرون يرفع السرية عن أرشيف حقبة الاستعمار الفرنسي للجزائر
عربى
إيطاليا: تحذير من الموجة الثالثة لـ«كوفيد-19» وبطء حملة التطعيم في أوروبا
دولى
أبرز الأزمات والفضائح في تاريخ العائلة الملكية البريطانية
منوعات
جونسون وإردوغان يؤكدان أهمية خفض التوتر في ليبيا
ليبيا
منع 3 آلاف شخص من حفل الشعلة الأولمبية في 25 مارس
رياضة عالمية
إنتر يعبر أتالانتا وسط مساعيه نحو المنافسة بعد طول غياب
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما يمكنك فعله بعد تلقي لقاح «كورونا»