برلماني أوروبي: إيطاليا ستكافح من أجل الحصول على الدعم الكامل لليبيا من بروكسل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 مارس 2021, 05:11 مساء
عضو البرلمان الأوروبي من حركة «خمس نجوم» الإيطالية فابيو ماسيمو كاستالدو. (آكي)

أكد عضو البرلمان الأوروبي من حركة «خمس نجوم» الإيطالية فابيو ماسيمو كاستالدو أن روما ستدعم حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وستكافح من أجل الحصول على الدعم الكامل لليبيا من الاتحاد الأوروبي.

واعتبر كاستالدو وهو نائب رئيس البرلمان الأوروبي في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» اليوم الجمعة، أن ليبيا مع حكومة الوحدة الوطنية الجديدة «تُقلب صفحة على مستقبل أفضل للبلاد».

وقال كاستالدو «يسعدني أن أسمع الأنباء عن نتيجة التصويت بالثقة الذي عبر عنه البرلمان الليبي، والذي قرر بأغلبية كبيرة جدًا، دعم حكومة الوحدة الوطنية للرئيس عبدالحميد الدبيبة»، واصفا هذه الخطوة بأنها «يوم تاريخي يصادف ظهور أول رئيس جهاز تنفيذي ليبي موحد في السنوات السبع الماضية».

- ماس: حكومة الوحدة أمامها مهمة كبيرة للإعداد للانتخابات
- المشيشي لـ«الدبيبة»: الحكومة التونسية حريصة على تطوير العلاقات مع ليبيا
- أميركا ترحب بمنح الثقة لحكومة الوحدة وتدعو إلى إجراء الانتخابات في الوقت المحدد

كما اعتبر نائب رئيس البرلمان الأوروبي أن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية «اختيار يظهر إرادة ملموسة لفتح صفحة سياسية جديدة في بلد مضطرب». مؤكد أن «الشعب الليبي يستحق مستقبلاً أفضل بعد ما يقرب العقد من الانقسامات والصراعات».

كما أكد عضو حركة خمس نجوم، أن «إيطاليا، ستواصل كعادتها الوقوف إلى جانب الأشقاء الليبيين من خلال الاستمرار بتقديم كل دعمها في المرحلة الانتقالية التي ستؤدي إلى الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، وستكافح من أجل الحصول على الدعم الكامل والمقتنع للبلاد من قبل الاتحاد الأوروبي أيضًا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس» توثق حكايات أطفال سوريين لاجئين في تركيا يحلمون ببلد لا يعرفونه
عربى
«كلوب هاوس» في السعودية.. انتشار واسع وسط مخاوف من الرقابة
عربى
في ذكرى اندلاع الحرب.. غوتيريس: 60% من السوريين معرضون لخطر الجوع خلال 2021
عربى
بعد عام على انهيار أسواق المال العالمية في 2020: هل الأزمة المالية الفعلية ...
اقتصاد
الثني: مستعدون لتسليم المهام لحكومة الوحدة الوطنية متى شكلت اللجان المختصة
ليبيا
يوشناف يصدر قرارا بإنشاء جهاز البحث الجنائي برئاسة العقيد صلاح هويدي
ليبيا
تعرف على نتائج مباريات الجولة السادسة بالدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
بالأسماء.. ننشر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية قبل حلف اليمين الإثنين المقبل
ليبيا
الدبيبة يعلن موعد ومكان أداء الحكومة اليمين واعتماد الميزانية
ليبيا
البعثة الأممية بعد منح «الثقة»: ليبيا أمام فرصة تاريخية للاستقرار والمصالحة
ليبيا
حكومة الوحدة الوطنية نالت الثقة.. والدبيبة يتعهد بالالتزام بانتخابات ديسمبر
ليبيا
أحد «رجالات ظل» فرنسا بالملف الليبي يعدد العقبات أمام السلطة الجديدة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مسؤول غربي رفيع يتحدث إلى «بوابة الوسط» حول الحكومة الجديدة ودعاوى «الرشاوى» ودور الغرب وعلى رأسه أميركا في المسار السياسي