أحوال الطقس اليوم: أجواء باردة على مناطق الشمال

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 مارس 2021, 10:11 صباحا
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تسود أجواء باردة نسبيا على مناطق الشمال، اليوم الخميس، مع نشاط الرياح على فترات في غالبية المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 13 و36 درجة مئوية.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
ما زالت الفرصة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على سرت وأبونجيم والمناطق المجاورة لها، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط اليوم، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و19 درجة مئوية، ولا تتجاوز 13 درجة مئوية على المناطق الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
تتكاثر السحب على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية، وتكون على الدواخل بين 23 و27 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
ما زالت فرصة سقوط أمطار متفرقة نهار اليوم على غدامس والحمادة، والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، تتسبب في إثارة الأتربة والرمال على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و33 درجة مئوية، ولا تتجاوز (22) مْ على غدامس - الحمادة وهون.

الكفرة - السرير - تازربو
الطقس قليل السحب، والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية.

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